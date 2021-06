La opinión de los paranaenses sobre el horario para asistir a bares en la ciudad

Paraná Gastronómicos de Paraná solicitan trabajar hasta las 23 hs

Los gastronómicos solicitan trabajar hasta las 23 para recibir más clientes en sus lugares y así “sobrellevar la situación”. Actualmente, estaba abiertos hasta las 19 y luego funcionan con delivery y la opción “para llevar”.En ese sentido,recorrió distintos bares de la ciudad y conoció la opinión de los consumidores.“A los bares les afecta más el horario, porque una persona que sale de trabajar tarde no tiene tiempo de ir. Hoy el día está bastante tranquilo”, expresó aun consumidor.Por su parte, un joven señaló que el horario hasta las 19 “me parece que está bien. Creo la situación está difícil y hay que tomar prevenciones”.En tanto el dueño del bar, manifestó que “la gente sale tarde de trabajar y cuando llegan al bar tenemos que cerrar por las restricciones. Durante la semana estamos hasta las 19 y sábado y domingo, es únicamente con delivery”.Por su parte, una joven que disfrutaba un rato con una amiga comentó que “para el consumidor no es cómodo el horario. Uno sale tarde de trabajar y creo que tampoco es un punto de contagio”.Un hombre, que compartía un café con su familia, señaló que “uno no sabe cuál es la situación, pero entiendo que un horario más amplio sería mejor. Entiendo la medida que se tomó porque la situación esta complicada”.