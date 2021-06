Clubes de Paraná piden "reapertura de actividades": se reunieron con autoridades

, en diálogo con, mencionó que pudieron expresar "lo que nos sucede a las entidades relacionadas con el deporte y la necesidad de poder abrir nuestras puertas, con todos los protocolos que hemos venido cumpliendo"."Explicaron el porqué de la situación, se solidarizan con nosotros, nos dijeron que lo evaluarán para ver de qué manera, podamos abrir", relató respecto de la reunión que 3encabezó la vicegobernadora Laura Stratta.De la misma manera, Romero dijo: "Los chicos al no poder venir a los clubes, se juntan en las plazas, en los polideportivos y ahí no hay nadie que los cuide. Los clubes sí, manteníamos los protocolos de la puerta hacia adentro, los chicos respetaban los mismos porque sabían que era para el cuidado de su salud y de su prójimo, los profesores los hacían respetar".Desde los clubes propusieron en el encuentro: "Realizar las actividades de los clubes con menos gente, por grupos. Pedimos por todas las actividades".Consultada respecto de los pagos de cuotas, manifestó que las instituciones deportivas "seguimos pagando los sueldos, los insumos, los impuestos, la mantención de los lugares" y respecto al club que representa, aseveró: "a los socios este mes les redujimos la cuota un 50 % para incentivar a que puedan pagar y seguir colaborando con el club"."Es entendible, en una familia, lo primero que se descarta es la cuota deportiva. Algunos dicen 'si no lo uso, para que lo voy a pagar'. Apelamos a que el socio entienda que el club necesita subsistir, de ello vivimos", resaltó.Además, recordó sobre la importancia del deporte en la ayuda a "la salud emocional de la comunidad: "estar haciendo un deporte les ayuda a las personas a olvidarse un poco de toda esta situación tan angustiante que se vive".La semana que viene "tendrían una respuesta" de parte del gobierno, manifestó la representante del Quique Club.