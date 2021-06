Vecinos de Barrio Vicoer reclaman pérdida de agua: “No tenemos presión”

Vecinos del barrio Vicoer 12, en calles Ligas de los pueblos Libres y Lago Nahuel Huapi, están preocupados por "falta de presión de agua en las viviendas" por las contantes pérdidas que registran en la zona. Exigen una solución.Sobre calle Lagos San Martín “rompieron el asfalto, hicieron un pozo y lo taparon porque me dijeron que no era un caño de agua, sino el desagüe de la laguna de Mainini. Ahora la calle está llena de agua y barro”, expresó aun vecino de la zona.En tanto, el presidente de la Comisión Vecinal, señaló que “luchamos tanto tiempo por el agua dulce, que ahora tenemos alrededor de 15 pérdidas”. El hombre, manifestó que “hicimos los reclamos necesarios. El personal puede tener mucha predisposición, pero no tiene las herramientas necesarias para trabajar”.“La gente de Obras Sanitarias deben trabajar para darle comodidad a las personas apagan sus impuestos. Acá no hay presión de agua, no sube a los tanques y tenemos problema con los calefones y el agua caliente”, señaló.Por último, otro vecino remarcó la necesidad de “que arreglen las pérdidas de agua que son muchísimas”.