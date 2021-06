Controladores de admisión y permanencia exigen una medida “que los contemple”

Los controladores de admisión y permanencia de la provincia, se ven afectados desde que comenzó la pandemia, ya que los boliches y eventos que “congregan” muchas personas, están suspendidos. Integrante Caper, el gremio que regula la actividad, indicó a, la situación del sector y las necesidades que pasan los trabajadores.“A esta altura más que preocupación, tenemos muchas necesidades. Desde que comenzó la pandemia, perdimos nuestra fuente de trabajo diaria. No tenemos sueldo fijo y cobramos por día trabajado”, expresó aSebastián Miccelli, secretario general de CAPER.En Entre Ríos son alrededor de 2.000 trabajadores afectados y en Paraná “entre 600 y 700. Si bien algunos tenemos otros empleos, hay compañeros que vivían de esto y la están pasando muy mal”, comentó.La ley nacional 17.346 “regula a los trabajadores y la ley provincial 10.517, adhiere a esa reglamentación, donde nosotros somos considerados controladores de Admisión y permanencia y no personal de seguridad”, indicó.Y agregó que la ley “nos prohíbe ser monotributistas y debemos trabajar en relación de dependencia con el dueño del lugar o a través de una empresa que terciariza el control. Esto nos trae muchos conflictos porque hay beneficios en donde no entramos por estar regulados y aparecer en ANSES”.“Sabemos que nuestra situación es complicada porque depende de la congregación de muchas personas en un espacio. Esperamos con ansias que se aprueben protocolos, para ver si podemos comenzar a trabajar”, señaló.El Gobierno provincial anunció una ayuda para organizadores de eventos. Al respecto Miccelli, comentó que “esta ayuda llega para el 20% de los trabajadores inscriptos que son los orgnizadores, el DJ que tiene muchos equipos, y demás. Pero los barman, el DJ que recién arranca y nosotros quedamos afuera”.“El sector más necesita, queda afuera y por eso estamos reclamando. Queremos pedir una audiencia con las autoridades para exponer nuestras necesidades. Pedimos que seamos contemplados e incluidos en los beneficios”, remarcó al finalizar.