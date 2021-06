Paro de Judiciales: afirman que fue “contundente” el porcentaje de adhesión

La a Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) inició este jueves un paro de 48 horas con desconexión total al teletrabajo, en el marco del plan de lucha para solicitar la derogación de la Ley de Emergcia.“El acatamiento fue contundente, en líneas generales fue entre un 88% y 100%” dijo a Elonce TV Mabel Pedrero, secretaria adjunta de AJER. A su vez, explicó que “el paro se lleva a cabo por 48 horas, hasta el viernes inclusive. Además, hay un quite de colaboración para el resto de los días. No atendemos el teléfono fuera de hora ni respondemos preguntas, por tres semanas”.Además, informó que “esperamos que no se prorrogue la Ley de Emergencia”. En cuanto a los avances de este tema, dijo que “no tuvimos novedades del Gobernador, y es el que tiene la última palabra”.En este sentido, sumó que “el ministro de Economía sostiene que la ley debería prorrogarse hasta diciembre. Sostenemos que no, la recaudación mejoró muchísimo y los números no justifican una emergencia, por eso pedimos que culmine”“Además debemos trabajar con el déficit de la caja que es lo que venimos sosteniendo”, explicó.En cuanto a que a pesar del paro se garantice el servicio de la Justicia, Pedrero, detalló: “El colegio de la Abogacía insiste con que se levante el paro, pero solamente solicitamos que no se prorrogue la ley”, sostuvo y señaló “entendemos su posición respecto a los intereses, nuestro interés es trabajar, pero llegamos una situación bastante limite”. Y aclaró que se continúan atendiendo las urgencias”.