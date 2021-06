La modalidad delivery y para llevar, “es poco y nada para los gastronómicos”

Paraná Gastronómicos de Paraná solicitan trabajar hasta las 23 hs

Representantes del sector gastronómico y hotelero de la ciudad de Paraná le plantearon al intendente Adán Bahl, la necesidad de seguir trabajando hasta la hora 23, puesto que el cierre a las 19 establecido en el marco de las nuevas restricciones, los perjudica.que fue productivo y esperan tener “resultados positivos” al reclamo. Este viernes habrá una nueva reunión y podría haber definiciones, aunque se deben esperar las medidas del gobierno nacional. “Cada localidad debe buscar la forma de manejarse”.“Queremos volver a trabajar como hasta antes de la restricción vigente, es decir, hasta las 23. Hay muchos bares que directamente no pueden trabajar por lo que hacen en el turno tarde-noche y este horario no les sirve. Queremos sumar ese medio turno que no lo tenemos”, explicó.La restricción vigente implica que a las 19 se cierra al público y se sigue con la modalidad para llevar y delivery, pero prácticamente no funciona. “Es poco y nada, para los gastronómicos el delivery representa poco de lo que la gente viene”, dijo Ferrari y señaló que poder tener abierto hasta las 23 “te amplía y libera el horario a la gente”.Por otra parte, expresó que los clientes respetan el protocolo “y tienen mucho cuidado. Estamos todos preocupados, no es que queremos abrir por que sí, más allá de los cuidados y los miedos hay que preservar la fuente de trabajo”.“Los gastronómicos y hoteleros estamos muy mal, la actividad económica en Entre Ríos cayó muchísimo y esa es la gran preocupación”, agregó finalmente.