Padres reclaman atrasos en los pagos de rehabilitaciones a niño con autismo

Gabriela y Valetin, padres de Bautista, manifestaron aque continúa sin tener respuestas de parte del Iosper a los reclamos para que les abonen las prestaciones a los profesionales que atienden a su hijo.“Desde siempre tuvimos conflicto con el IOSPER. Bautista, recibe atención psicológica, también tiene psicopedagogos y terapistas ocupacionales, que hoy en día no lo tenemos por las restricciones. También, mi hijo necesita una maestra de apoyo, pero desde el año pasado la obra social no nos la reconoce y estamos esperando un cambio porque él sigue trabajando”, expresó aGabriela, mamá del menor.Según manifestó la mujer, el año pasado presentaron un recurso de amparo “el cual fue resulto el 15 de marzo de este año. IOSPER fue notificado de la acción, tenía tres días para abonar lo adeudado, pero hasta el momento no reintegró el dinero”, dijo.Y agregó que “durante la pandemia, Bautista incrementó sus crisis. Ellos necesitan una regularidad en su vida cotidiana y por toda esta situación, tuvieron muchos cambios. Por ese motivo, más que nunca, necesitan el acompañamiento de sus maestras, psicólogas y lamentablemente eso no se lo podemos brindar. No tenemos los medios económicos para poder darle el tratamiento que necesita”.Bautista comenzó al año y medio “con algunas complicaciones” y a los tres, su familia recibió el diagnostico de “autismo”. Hoy el nene tiene 13 años y necesita diversos especialistas para su rehabilitación.En tanto, Valentín Gomez Polito, papá de Bautista, comentó que “hace diez años que venimos luchando y por suerte contamos con el apoyo de la justicia. En esta oportunidad, hay un amparo del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, apelado por el IOSPER y ratificado a favor nuestros por el Superior Tribunal de Justicia, que no tiene respuesta”.En ese sentido, el hombre comentó que “más allá de lo monetario, hay una estrategia de desgaste, porque a la par nuestra hay un montón de familias y siempre pasa lo mismo, ya nadie quiere hacer nada”.Gabriela señaló que “hasta hace un tiempo, los reintegros demoraban tres meses y con un amparo lográbamos el pago. Ahora ni con la justicia logramos eso, no sabemos a dónde más recurrir”.“Estamos desgastados y angustiados. No tenemos esperanzas de los reintegros y eso nos hace pensar que debemos reducir las terapias de Bautista, justo cuando más lo necesita”, remarcó.