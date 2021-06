Piden colaboración para joven internado en México: su familia está en Paraná

Arlex José Gómez Pineda, de 32 años, es un joven venezolano que vino a Paraná junto a su familia hace ocho años con la esperanza de mejorar su calidad de vida. Luego de trabajar durante varios años en el rubro de la gastronomía, debido a la pandemia y la difícil situación económica, hace poco tiempo decidió emigrar México para buscar otro trabajo. El viernes pasado sufrió un infarto cerebral y actualmente se encuentra internado en Puebla.“Según nos indicaron, él tuvo un episodio de vómitos y todos pensamos que padecía coronavirus, pero cuando llegó al hospital, perdió el conocimiento, los médicos decidieron internarlo y realizarle diversos tipos de estudios”, comenzó relatando su esposa, Maria José Moros, a Elonce TV.Y continuó: “Desde ese día no reacciona, mueve un poco su cuerpo, escucha, pero no puede hablar y no tiene la capacidad de realizar cosas por sí solo. Ahora se encuentra internado en otro hospital donde le van a realizar una serie de estudios específicos para saber con certeza qué es lo que le ocurrió”.“Él nunca tuvo síntomas, ni ninguna enfermedad. En un momento pensaron que era un efecto de la vacuna, pero no se la habían colocado”, dijo la esposa. Además, señaló que ahora esperan que un neurocirujano que les diga lo que padece.“Él es hombre trabajador, ahora un amigo lo está acompañando y es como su ángel guardián”,sumó.Por su parte, la hermana de Arlex, dijo que ya han recibido ayuda de la comunidad, pero necesitan colaboración económica de la sociedad. Apelamos a la solidaridad de las personas para que aporten lo que puedan ya que no contamos con los medios económicos para poder solventar los gastos que debemos afrontar”.“Mi hermano requiere un tratamiento lento, tiene que realizar una rehabilitación”, detalló.Los interesados en colaborar con Arlex y su familia pueden contactarse a través del número:Al finalizar, la esposa sumó: “Estamos recibiendo el dinero en pesos argentinos y luego con la transferencia se convierte en pesos mexicanos. Todo el tratamiento es muy costoso y nuestra familia, que esta dispersada en diversos lugares, está colaborando en todas las monedas posibles”.