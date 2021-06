Les robaron $15.000 del alquiler y venden empanadas para volver juntar el dinero

Foto: Ilustrativa

Una pareja fue víctima del robo de una suma de dinero que tenía destinada para el pago del alquiler de su vivienda; el hecho ocurrió este martes en el ingreso a un hipermercado de la zona este de la ciudad de Paraná.



“Mi pareja se sentó, dejó la riñonera al lado para firmar unos papeles y, en un descuido, se la sacaron de la mesa”, aseguró la damnificada a Elonce.



La mujer indicó que en la riñonera tenía documentación personal, entre eso, el carnet de conducir, y unos 15.000 pesos que eran para el pago del alquiler. “Nos quedamos sin nada”, lamentó al comentar que su pareja es remisero. “Él está todo el día en la calle para ganar un peso, y que nos pase esto...”, indicó.



La damnificada por el hecho comentó que pidió al guardia de seguridad que le exhiban los registros de las cámaras de seguridad “para saber quién había sido el ladrón”, pero esto no le fue permitido. La denuncia por el hurto fue radicada en sede de comisaría decimosegunda.



La pareja tiene dos hijos de 6 y 3 años. “Y ahora mi pareja no va a poder salir a trabajar porque no tiene el carnet”, sostuvo la mujer en comunicación con Elonce.



Fue por eso que, tras el ilícito, tuvo la iniciativa de organizar una venta de empanadas para poder juntar el dinero para pagar el alquiler de la casa y volver a tramitar la licencia de conducir. “Ya nos robaron durante la pandemia, no es la primera vez que nos pasa; y sale caro volver a hacer todos los trámites para el carnet”, explicó.



Los interesados en colaborar, pueden comunicarse al 3435101095.



(Elonce)