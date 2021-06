Las familias recurren a apoyo escolar para que "los chicos hagan las tareas"

Patricia Vittor es docente en matemáticas.

Debido al sistema de clases que se viene dando debido a la pandemia,entienden que los chicos no han logrado incorporar todos los conocimientos del plan de estudio del año educativo que les corresponde, y queDesde el Centro de Apoyo Escolar contó aque "es complicada la enseñanza en pandemia, los chicos están teniendo algunas clases virtuales y en otros casos, les envían trabajos para realizar en sus casas. En muchas casas no se tiene la conexión e Internet necesaria para las clases virtuales".Refirió que las dificultades con las que se encuentran "son muchas, por ejemplo en la lectura y reconocimiento de números, con los más chiquitos; y en los más grandes, repercute en todo el aprendizaje, se está atrasando todo muchísimo".En el Centro de Apoyo Escolar se les brinda asistencia "con todas las actividades diarias que les envían a los chicos por las distintas plataformas, y a su vez les explicamos lo que no entienden para hacerles más fácil la continuidad escolar".Se ha incrementado la demanda, aseguró. "Sobre todo, en nivel primario, para primero y segundo grado", detalló.En cuanto a las dificultades con que llegan, detalló: "Y con los números, pasa lo mismo".Además del apoyo para las actividades escolares diarias, se los prepara en el Centro de Apoyo Escolar, para los exámenes.