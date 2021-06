Suba de precios: “Ya no se eligen primeras marcas y la carne está inalcanzable”

dialogó con las personas a la salida de un supermercado sobre como observan los precios en la actualidad y la mayoría coincidieron en que los aumentos de precios se observaban mayormente en “lácteos, carnes y yerbas”.“La yerba y carne aumentaron mucho, la leche esta carísima $96 el litro. Está todo muy caro”, dijo una mujer y reveló que compra según el precio, no hace diferencia entre primeras y segundas marcas, “cuidó la plata y voy viendo cada cosa”.“Noto muchos aumentos en productos como harinas, lácteos, yerba, aceite y sobre todo en carnes. Trato de elegir primeras marcas porque a esta edad deseo alimentarme bien”.“No vengo mucho al super, porque cobro muy poco y solo me alcanza para comprar algunas cosas”.“Todo aumentó, no se puede vivir así. Las cosas esenciales subieron mucho, como el pan, leche y carne”, dijo una señora y además detalló que “ahora compramos lo más barato, se terminaron los delicados”.Por su parte otra mujer, destacó que donde nota más aumentos es en la carne y que “sigo eligiendo primeras marcas, porque si bien se gasta más la calidad es mejor”:“Se nota un aumento en la mayoría de cosas. Tratamos de elegir ofertas, pero casi no hay, todos lados esta igual, los alimentos siguen subiendo”, un hombre“Lácteos, carnes y mermeladas están muy caras. Elijo primeras marcas porque prefiero calidad”, mencionó una mujer“Aceite, arroz galletitas y fideos están caros, ahora la carne ya es inalcanzable”, valoró una mujer y detalló que opta por las primeras marcas en lácteos ya que “son muy importantes”.Otro hombre que salía de un supermercado, destacó que nota una suba en los precios de carnes, alimentos, lácteos y elementos de higiene.