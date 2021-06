Aguardan a que se cumpla “el compromiso para una posible apertura” de clubes

Institucionales ACLUDEPA se declaró en estado de alerta

En el marco de las medidas sanitarias tomadas por el gobierno provincial, los clubes deportivos deben permanecer cerrados hasta el 11 de junio inclusive. Desde la Unión de Clubes Deportivos de Paraná (ACLUDEPA) se declararon en estado de alerta tras la extensión de las medidas de restricción y aguardan a que se cumpla “el compromiso (por parte de la Provincia) para una posible apertura” de los clubes en la ciudad.la “preocupación por una situación que se reitera en función del avance de la pandemia, que todos deseamos que podamos superar, pero mientras tanto hay que caminar y eso se hace difícil cuando se tienen responsabilidades sobre empleados y deportistas”.“Los clubes están en estado de alerta, más allá del diálogo con el gobierno provincial, el que se comprometió para este martes o miércoles a darnos una respuesta para poder continuar funcionando en función de la responsabilidad que tomaron los clubes de tener protocolos para esta situación”, indicó Gonano al remarcar que “los protocolos se cumplen y hay un control muy fuerte por parte de los dirigentes de cada institución”.En relación al “compromiso (por parte de la Provincia) para una posible apertura”, el dirigente justificó que “el tema físico es fundamental para atravesar este tipo de situaciones; mientras esté más preparada físicamente, tiene mejor predisposición para afrontar este virus”.“Tanto los clubes como los gimnasios tenemos protocolos confiables para que los chicos puedan realizar sus actividades y que no sean afectados por esta situación”, argumentó Gonano y señaló que “no es entendible el sentido del por qué los gimnasios sí y los clubes no pueden funcionar”.“Vivimos del trabajo día a día, hubo aumentos de tarifas, deudas que se arrastran año a año, y las ayudas económicas no llegan”, reprochó Gonano al exigir “conversaciones concretas”. “Las instituciones deportivas no tienen fines de ganancias sino de subsistencia en lo económico para brindar a los socios lo mejor que necesita cada deporte”, argumentó.Son más de 75 los clubes en la ciudad de Paraná.