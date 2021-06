Importancia de ventilar espacios, "es clave" para evitar contagios de Covid

La coordinadora del Nodo Epidemiológico de Paraná, Silvina Saavedra

Campaña Ventilar

y depende, entre otras variables, del número de los ocupantes y la actividad realizada.Los ambientes interiores sin ventilación son los más riesgosos para la transmisión del Covid 19, ya que, aseveró aque "cuando estamos en un ambiente cerrado, esas concentraciones de dióxido de carbono se hacen elevadas. Cuando superan un número de 700 ya es peligro, en 800 es más complicado, porque quedan en suspensión las partículas virales. Si hay muchas personas en un lugar, que no se están protegiendo, porque no tiene barbijo y además, el espacio está cerrado, cuyo encierro es lo que hace que aumente la concentración de dióxido de carbono y haya más posibilidades de contagio".Los, dijo.Además, indicó que, y así, bajar la carga que haya quedado de dióxido de carbono o de algún virus, dando vuelta en ese espacio".Contó que prueban esta experiencia en reparticiones, concurren a medir el CO2. "Es una forma de generar ambientes donde uno pueda estar trabajando tranquilo", aseveró.Dijo que "esto no quita que tengamos que usar el barbijo; si hay más de una persona en un lugar, sí o sí, es necesario de que se coloquen el barbijo bien colocado (tapando nariz y boca), no importa de que esté ventilado y haya distancia"., hizo hincapié Saavedra.Desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación se impulsa la campaña Ventilar, que busca concientizar sobre la importancia de la ventilación de los ambientes para evitar la propagación del Covid 19 y difundir el potencial uso de medidores de dióxido de carbono como instrumento de apoyo. Allí hay un registro de empresas nacionales que desarrollan estos medidores.