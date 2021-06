Ana María y el periodismo: “Le da vida a quienes no pueden decir lo que desean"

Ana María Almirón de Alvarez, nació en Concordia y fue la histórica voz de las mañanas de LT14. Fue docente en escuelas rurales y se desempeñó en los medios de comunicación más de 55 años.“Sigo leyendo lo mismo que leía. Cada día leo más y cada día entiendo más las cosas. El reposo obligado, hizo que yo también me vea distinta, que el cuidar al otro es cierto. Tengo seis nietos y en sus cumpleaños lo saludé desde la puerta”, expresó ala periodista.“El argentino ve diferentes las cosas, nadie es tan cariñoso como nosotros. Creo que vamos a convivir con el virus”, dijo.Sobre el periodismo en la actualidad, dijo que “hoy en día, una persona se paga un espacio y puede decir lo que quiera, y no hay consecuencia porque hay libertad de expresión. No debería ser así, tiene que haber algo punitivo”.En el año 1959 (con 18 años) egresó de la Escuela Normal como maestra Normal, ejerciendo la docencia en escuelas rurales (su primer desempeño fue en Sauce, Corrientes, luego los Charrúas y General Campos, también fue maestra de tren) hasta 1967. Ya en esos tiempos trabajaba como locutora.“En la Argentina hay muy poco nivel de recibidos, las encuestas de las personas que no han terminado la secundaria, es impresionante. Hay que estudiar, porque se viene un mundo nuevo y las nuevas generaciones son las que van a primar, el que estudie va a ser el que consiga trabajo primero”, comentó.“No hay que dejarse avasallar por nadie. Si alguien te pega, denúncialo en la policía y sino en los medios de comunicación, para eso estamos”, remarcó.Hoy en día, Ana María dedica su vida a “cocinar, arreglar la casa, pero voy a ser periodista toda la vida. El periodismo da vida a quienes no pueden decir lo que quieren, vamos todos para el mismo lado, para el lado de la Argentina. Viva el periodismo”, finalizó.