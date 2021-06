“De a poquito se ve movimiento” en los comercios por el Día del Padre

El pasado martes, el comercio de la capital entrerriana acordó con autoridades de la comuna fijar el horario corrido para el desarrollo de las actividades y ante las bajas temperaturas que comenzaron a registrarse en la ciudad, la gente parece “adaptarse” a la modificación.“De a poco la gente se va acostumbrando, la primera parte de la cuarentena que estábamos de corrido costó un poco más porque no se podía salir, pero con el frío de esta semana se animan a salir a la siesta”, afirmó a, el encargado de un local comercial ubicado en la Peatonal San Martín.“La gente se va a acomodar al horario corrido, además más tarde no se puede circular y con estas bajas temperaturas nos viene bien”, remarcó.En tal sentido, dio cuenta que “el horario de salida, en vez de las 17, es a las 15.30 y creo que nos está sirviendo. El año pasado cuando se instaló el horario corrido, estábamos en un cambio de temporada y todavía no había muchas cosas de invierno, pero ahora sí, ya estamos dentro de la temporada y además se viene el día del Padre que eso ayuda bastante”.Consultado sobre cómo vienen las ventas para este acontecimiento que se celebra el domingo 20 de junio, afirmó que “de a poquito se ve movimiento. Por lo general la gente espera hasta último momento, pero hay quienes compran con tiempo y ya se está vendiendo para esa fecha”.Respecto al medio de pago elegido por los compradores, indicó que “desde hace varias temporadas, lo que no está nada barata la ropa, apuestan a la tarjeta para abonar su regalo”.