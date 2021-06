Vacunan a personas con discapacidad: piden que se inscriban

En la obra "Padre Don Uva" se realizó este lunes la vacunación de 150 personas con discapacidad. La directora del Iprodi, Inés Artusi, indicó aque “es la continuidad de un trabajo articulado con el Ministerio de Salud y las instituciones que nos posibilita trabajar de manera muy organizada porque son las mismas instituciones quienes nos reciben, agrupan a las personas para trasladadoras y nos evitamos riesgos desde el punto de vista climatológico”.El coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, Esteban Sartore, sostuvo que “ya se venía trabajando para tener rápidamente los padrones. Acá se están aplicando más de 150 dosis en esta jornada para personas con retraso mental, demencias o discapacidad que no puedan llevar adelante las medidas de cuidado y protección, es decir quien tiene dificultades para el lavado de manos o no puede colocarse el barbijo”.“Seguimos articulando e incorporando distintos grupos, por lo que es importante que las personas con distintas discapacidades se vayan inscribiendo”, insistió.Por su parte, la Hermana Carmen Patat, explicó que la Obra Don Uva lleva 32 años en Paraná. Tiene “una residencia para ancianas, un hogar para personas adultas con discapacidad, una escuela para niños con discapacidad y un centro de día”.Acotó que la vacuna “es un signo de esperanza” y comentó que actualmente asisten a 170 personas.Finalmente, Patat admitió que “estamos con dificultades para sostener las diferentes obras. No escapamos a la realidad de nuestro país. Hay obras sociales con atrasos, el aumnto del nomenclador muchas veces no acompañan la inflación y los aumentos de salarios. Eso a veces dificulta el funcionamiento de las instituciones. Tenemos una pileta de rehabilitación climatizada que no podemos poner en funcionamiento por los costos de gas y demás”, ejemplificó.