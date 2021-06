Continúa la vacunación antigripal en el centro de salud Santa Lucía

Continúa la vacunación antigripal en el centro de salud "Santa Lucia" ubicado en la zona sur de la capital entrerriana. La aplicación de las dosis, se realiza a mayores de 65 años los días sábados y de lunes a viernes de 7 a 17 está destinado para personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo.“Los sábados concurre a la institución una enfermedad abocada a los mayores de 65 años. Esta ocasión, vinieron pocas personas debido a la lluvia, pero venimos vacunando a muchos”, dijo la lic en Enfermería Estefanía Rueda, aEn este sentido, detalló que “las personas no tienen que sacar turno ya que dependemos de la cantidad de dosis que nos envían”. Además, aclaró los grupos de riesgo, entre 2 y 64 años, tienen que concurrir con certificado médico y el diagnostico correspondiente. La vacunación se realiza de lunes a viernes de 7 a 17 horas.“En el certificado tienen que detallar el diagnóstico médico que poseen, y cabe recordar que la hipertensión arterial no se considera factor de riesgo para vacunarse”, sumó.Por otro lado, señaló que “desde la institución dispusimos de dos días a la semana para ayudar a todas las personas que no tienen correo electrónico, a registrar su voluntad de vacunarse contra el coronavirus. “tienen que traer un numero de celular, para que le llegue la notificación con el día y lugar para vacunarse”.Por su parte, una mujer que fue inoculada dijo: “Gracias a Cristo me estoy vacunando. Por suerte ya tengo las dos dosis contra el coronavirus. Me cuido mucho y no salgo casi de mi casa”.“El 18 de mayo recibí la segunda dosis de la vacuna del covid y ahora me vengo a colocar esta. Hay que cuidarse mucho”, mencionó otra mujer.