Alumnos denuncian “no poder terminar sus estudios por falta de docentes”

Alumnos de la carrera de la Escuela de Música, Danza y Teatro “Profesor Constancio Carminio”, denuncian que no pueden terminar con sus estudios porque hay materias sin profesores. La institución depende de la Facultad de Humanidades Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.



“Estamos reclamando sobre 17 materias, de cinco carreras, que no tiene docentes. No han concursado esas cátedras y nos impide que avancemos y terminemos nuestros estudios”, expresó a Elonce TV Estaban, alumno.



Según se supo, son alrededor de 40 los alumnos afectados.



En tanto Sofia, comentó que “hemos presentados notas a las autoridades de la facultad. Nunca tuvimos una respuesta y nadie se pudo recibir de las carreras. Estamos muy preocupados”.



La joven, agregó que “Además, con la pandemia, hace dos años que no podemos rendir una materia, ni cursar las carreras. Nos están trabando el progreso en nuestros estudios”. Elonce.com