Vecinos taparon un pozo en la calle y reclaman el arreglo urgente

En calle Churruarín al 800 de la capital entrerriana, vecinos de la cuadra decidieron tapar con un pallets, ramas y ladrillos un pozo de grandes dimensiones que se abrió hace unos 15 días y representa “un peligro” para quienes transitan por la zona.“Debe haber no menos de 10 llamados a Obras Sanitarias”, dijo un vecino, “pero no hemos tenido ninguna respuesta, nos dicen que lo van a arreglar pero no vienen”.El hombre expresó su preocupación por el pozo porque “representa un peligro para toda la gente que pasa por el lugar, cualquiera se puede caer porque se hizo un orificio y se siente que corre el agua con mucha fuerza y tenemos miedo que socave los cimientos de la casa ya que está socavando la vereda”.Finalmente, dijo desconocer cómo se produjo el pozo, “pero me acuerdo que en esta parte hace muchos años pusieron caños de desagüe y posiblemente alguno se ha roto, pero nadie ha venido a decirnos a qué se debe esto”.