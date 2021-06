Justicia por Gilda: “El culpable de la muerte tiene que pagar en la cárcel”

Familiares y amigos de Gilda Klocker, la joven asesinada de un disparo en la cabeza, pidieron justicia frente a los Tribunales de Paraná y exigieron a las autoridades judiciales avances en la investigación.Vale recordar que por el hecho están detenidos con prisión domiciliaria y tobillera Jonatan Dayer y su padre Julio, pareja y suegro respectivamente de la joven fallecida.En el marco del pedido de justicia, Betiana Páez, hermanda de Gilda, indicó en declaraciones aque Dayer padre “se niega a declarar. Los únicos que declararon fueron Jonatan y Julián Dayer, además de algunos testigos. El primero sostiene que fue el padre y el segundo que hubo un forcejeo; pero hay testigos que lo vieron a Julio disparar”.Los Dayer deben cumplir 45 días de prisión domiciliaria, plazo en el cual la justicia debe determinar quién efectuó el disparo mortal. En caso que no sea posible, habría una prórroga de la medida.“Tenemos miedo que la causa se olvide, por eso hacemos la marcha y protestamos, porque, así como quedaron varias muertes impunes, no quiero que pase lo mismo con mi hermana”, afirmó Páez y agregó: “el culpable de la muerte de mi hermana tiene que pagar en la cárcel”.Por su parte, Marta, madre de Gilda, pidió que Julio Dayer “se decida a declarar y diga que mató a mi hija, porque supuestamente quiso matar al hijo, pero la mató a ella. A mí, me mataron en vida, me quitaron una hija, se vive como se puede”. Y agregó que seguirán con los reclamos frente a Tribunales hasta que se resuelva el crimen de la joven de 20 años.