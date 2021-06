Emoción al vacunarse: “Sufrí pérdidas por el coronavirus y esto es alentador”

En el hospital de La Baxada continuó la vacunación contra el coronavirus. Se aplicaron 1.600 dosis a docentes y a personal de Copnaf.“Trabajé durante toda la pandemia. Estoy muy feliz. Es un avance de la ciencia”, dijo auna mujer mientras esperaba el momento para que la inyecten. Y continuó: “Confío en que la medicina es para bien y la prevención es lo mejor”.Emocionada contó aque a causa del Covid tuvo “dos situaciones de pérdidas” de allegados, a la vez que con lágrimas en sus ojos expresó que actualmente “el esposo de una amiga está internado. Hace 16 días que está acá. La va zafando, así que bienvenida la vacuna”, recalcó.“Agradecida a Dios. Siempre hay que tener esperanza en la vacuna. Me emociona porque lo pasé de cerca, con pérdidas, pero esto es alentador”, completó.En tanto, otra trabajadora manifestó que esperaba “con muchas expectativas. Es una esperanza para cada uno que aprecia la vida”, dijo. “Hemos estado expuestos durante la pandemia y anhelábamos vacunarnos. Lo importante es poder prevenir, más allá de la vacuna”, resaltó.En tanto, un hombre de mantenimiento del Copnaf remarcó que recibir esta dosis “es un logro”. Expresó que en su familia se cuida “lo más que podemos, pero esto les da “más tranquilidad”.Otra mujer relató que “cuando me llegó el turno fue una alegría y un alivio. Estuve a full trabajando todo el año, en contacto con los chicos, haciendo traslados y también tareas administrativas”. En ese marco, reconoció que “hay gente que se relaja un poco, pero hay que mantener los cuidados. Yo tengo mi mamá grande y es de riesgo, así que siempre estuve con todas las medidas de prevención.Finalmente, dijo que ella se ocupa de “contener a los chicos por temas de drogas, adicciones. Con el tema de la cuarentena, hace varios meses que no ven a los familiares como medidas de precaución. Se hace difícil”.