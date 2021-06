Cobrarán multas de más de $2 millones por hacer fiestas clandestinas en Paraná

En la sesión ordinaria que el Concejo Deliberante local celebró este jueves, se dio sanción por el voto mayoritario de los ediles presentes a la ordenanza que sanciona con multas que oscilan entre los 270.000 y los 2.231.000 a quienes realicen fiestas clandestinas o privadas durante la pandemia del Covid-19, en esta capital.Las disposiciones de la norma impulsada por los concejales del Frente Justicialista "Creer", incluye a quienes violen las restricciones dispuestas por los poderes Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, en lo que respecta a la reunión de personas.Las sanciones previstas alcanzan a los responsables de organizar, prestar servicios y concurrir a fiestas privadas, clandestinas, bailes o cualquier tipo de espectáculos de características similares, que se realicen en inmuebles no habilitados al efecto, ya sea al aire libre o en espacios cerrados, sin autorización municipal previa y que pongan en riesgo la salud pública.Al referirse a la ordenanza aprobada, la viceintendenta Andrea Zoff afirmó que la misma "busca disuadir a la población en cuanto a la realización de fiestas o reuniones clandestinas, y así proteger la salud de los paranaenses".Y destacó que el dinero producto de la aplicación de las sanciones económicas "será destinado para la compra de equipamiento médico e insumos para la prevención y asistencia sanitaria; como también para el Fondo de Emergencia Económica que ha dispuesto el Gobierno Municipal y que consiste en una línea de créditos a tasa cero dirigido a empresas o trabajadores independientes impedidos de ejercer plenamente la actividad debido a la pandemia".En este marco, la norma prevé que quienes sean sancionados quedarán excluidos del listado de proveedores de la Municipalidad de Paraná, siendo el juez de Faltas quien tendrá la facultad de evaluar la participación que tuvo cada persona en la realización de este tipo de eventos.Además, contempla un incremento de la sanción en un 30 por ciento en aquellos casos en que la infracción "sea cometida por funcionaria o funcionario público, cualquiera sea su rango o jerarquía".Por último, el organismo a cargo de la constatación de las infracciones será la Dirección General de Habilitaciones, dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa Municipal; en tanto que serán competentes para el juzgamiento de las mismas los Juzgados de Faltas de la ciudad de Paraná.Durante el plenario, el cuerpo legislativo también sancionó un proyecto de ordenanza, autoría de los ediles Luisina Minni, Sergio David Cáceres y Susana Farías (Frente Justicialista "Creer"), que establece una nueva normativa para el funcionamiento del Concejo Deliberante Estudiantil paranaense, derogando la ordenanza Nº 8559 y sus modificatorias.La presidenta de la Comisión de Legislación General, Luisina Minni, al fundamentar tal decisión indicó que "la intención es adaptar esta norma a los procesos actuales y hacerla más ágil".Añadió que "durante el análisis de este proyecto se incorporaron instancias de debate para enriquecerlo y que pueda adaptarse a esta actualidad".Durante el plenario prestó juramento como Secretaria del Honorable Concejo Deliberante, Dra. María Irene Esquivel, primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia del cuerpo legislativo local.Esquivel reemplaza en el cargo al Dr. Gerardo Pastor, presente en la sesión, quien renunció el mes pasado al pasar a desempeñar funciones en el área del Departamento Ejecutivo Municipal.Oradores de las distintas bancadas resaltaron la personalidad de Pastor, destacando su permanente disposición al diálogo que tuvo durante su gestión hacia los concejales, en un marco de puertas abiertas.Pastor, al agradecer tales conceptos, manifestó que fue un orgullo haber participado del cargo "con que este honorable cuerpo me honrara y me llevo quince amigos de este recinto".En el turno de los homenajes representantes de los distintos bloques parlamentarios recordaron la figura del ex presidente municipal, Sergio Fausto Varisco, fallecido el 27 de mayo pasado.Sergio Elizar (Frente "Creer"), al usar de la palabra, resaltó que Varisco "puso en valor la política y supo hilvanar esta actividad con los proyectos políticos colectivos".La presidenta del bloque unipersonal del "PRO", Desiree Bauza, destacó su labor como intendente, puntualizando que "la política no nos quita lo humano y lo solidario", que caracterizó como dos cualidades que identificaron la figura del exjefe comunal radical.Sergio David Cáceres, vicepresidente 1º del Concejo, afirmó que Varisco "revistió su imagen en el perfil popular, y el sello de su familia ha dejado una huella en la vida política de la ciudad".