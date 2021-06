Centro de salud Illia: “Nos estamos viendo desbordados en la demanda"

El director del Centro de Salud “Arturo Illia” de la ciudad de Paraná, Raúl Hegenreder, dijo aque en las últimas semanas aumentó considerablemente la atención de casos sospechosos de covid 19 y a diario reciben 60 nuevas notificaciones para hacer seguimiento de positivos.“Como todos los días tenemos una demanda importante. Al ingreso se realiza el triage, la selección y toma de temperatura para designar turnos para los profesionales que atienden por la mañana”, expresó. Actualmente están con la capacidad “colmada” porque se bridan hasta unos 15 turnos, tanto en clínica como pediatría y ginecología.Por otra parte, señaló que se están preparando para poder abrir la Posta Respiratoria en los próximos días. “En breve estaremos habilitando la sala de internación abreviada, que es un dispositivo que tienen los centros de atención primaria para el seguimiento de casos de infecciones respiratorias agudas bajas en niños, que se da en esta época invernal”, explicó.Asimismo, indicó que se tendrá que determinar con hisopado aquellos casos que sean sospechosos de covid 19 y recordó que el centro de salud no los realiza y se hace la derivación; además tienen un sector diferencial para atender a personas que se presentan con síntomas relacionados al coronavirus.Consultado sobre cómo ha sido la demanda, indicó que “como todos los centros de atención nos estamos viendo desbordados. Nosotros hacemos seguimiento de casos y son muchos a diario, alrededor de 60 notificaciones de seguimientos por día que estamos recibiendo”.“Otra particularidad que hemos visto es el incremento de la demanda de pacientes de riesgo que tienen historia clínica en este centro y solicitan el certificado médico para la vacunación, lo cual aumenta la demanda en los consultorios”, agregó Hegenreder.Por otra parte, dio cuenta que se continúa con la vacunación antigripal y para la neumonía en adultos mayores y personas con factores de riesgo y aclaró que “actualmente no tenemos el segundo componente de neumonía, Neumo 23, está en falta desde mayo”.Finalmente, el director del Illia dijo que es “preocupante” el comportamiento de algunas personas en el marco de esta pandemia e instó “al cuidado más allá que hayan recibido la vacuna, al uso del barbijo, al distanciamiento, y no hacer reuniones sociales”.