Iosper expulsó de sus prestadores a ginecóloga quiso cobrar $60.000 por cesárea

Sociedad Afiliados de Iosper preocupados por restricciones en prestaciones de los médicos

El padrón de 2.260 prestadores del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) sufrió la primera baja en medio del conflicto entablado por la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), que decidió retacear prestaciones a los 300 mil afiliados desde el martes 1° en el marco de un conflicto de intereses por el aumento del valor de los aranceles.Una afiliada a Iosper que debía someterse a una cesárea reclamó en la obra social por la valorización que le presentó su ginecóloga: quiso cobrar la práctica como a un paciente particular sin cobertura social. El monto que pretendió fue de $60 mil. El caso se derivó a un sanatorio que sí brinda cobertura y la situación. Se puso a disposición otro equipo de profesionales que realizó la práctica sin cobros extra.”.Schmidt señaló que se empezó a relevar en cada delegación las denuncias que presenten afiliados con casos en los que los médicos, como parte de las medidas de fuerza dispuestas por la Femer, cobren por fuera de lo que establecen los nomencladores. “La obra social, tal cual lo anticipó, cuando detecte a profesionales que cobren por fuera de lo convenido, expulsará del padrón de prestadores al profesional que incurra en esas prácticas. Así es como estamos actuando”, afirmó en declaraciones aEn abril, la Federación Médica cobró de la obra social provincial una cifra de $79.900.000. La mitad por atención en consultorio; el otro 50%, por prácticas, que ahora pretenden no cubrir como parte de la medida de fuerza de los profesionales. Aunque la última medida de fuerza de la Federación Médica fue más mediática que real: el corte de prestaciones, que abarcó todo el mes de febrero, en los hechos no fue tan grave. Los números de Iosper así lo revelaron: el 78% de los prestadores trabajó con normalidad.