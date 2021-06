Vecinos cortaron calle "porque hay una cloaca a cielo abierto": Piden solución

Vecinos de calle Los Ceibos al 600, entre El Palenque y Don Segundo Sombra tomaron "la decisión" de cortar la calle, debido a que viven esta situación "desde enero y no hay solución de nada", dijeron a"El pozo es cada vez más grande, hemos hecho el reclamo en la municipalidad y no nos dan una solución. La cloaca está a 'cielo abierto'. Hay vecinos que hemos roto el paragolpes del auto y la rueda, porque es imposible pasar por el lugar que queda libre", indicó otro vecino.De la misma manera, aseveró: "Al centro sí lo arreglan, pero como somos de barrio, de lugares más alejados, no nos escuchan".Una de las vecinas del lugar, dijo que este miércoles "habían cortado la cinta que impedía el paso, pasó un camión y quedó enterrado. Esto va a ser más grave si llega a llover"."Los vehículos cortan la cinta y pasan igual, y nos llenan de esta suciedad que es la cloaca, en nuestras viviendas, porque salpican todo", contó, además. Y agregó, indignada, "a cielo abierto, tenemos m..... en la calle. Si hablamos en serio de cuidados, esto no debería pasar. A media cuadra tenemos un centro de salud, las ambulancias no pueden pasar por acá. Es una vergüenza como está este lugar".