Teresa, la maestra jardinera y bombera que colaboró en la explosión de Rosario

Paraná Se realizó la tradicional caravana por el día Nacional del Bombero Voluntario

Pruebas más difíciles

Este 2 de junio, se celebra en todo el país, el Día Nacional del Bombero Voluntario. Teresa Lapadula, es una maestra jardinera que durante los fines de semana dedica su tiempo a cumplir una loable y reconocida tarea en la ciudad: ser bombera.. “Siento orgullo de ser bombera, de poder ayudar, aprender y mejorar cada día. Es algo que te nace hacerlo y realmente uno lo disfruta. Nos enorgullece saber qué hacer, cuando hay un incendio o algún accidente”.Teresa comenzó a ser bombera en el año 2012 y en su primer día tuvo que sofocar un incendio de campo. “En ese momento, cuando las llamas te pasan y vos estas con una mochila, te preguntas: `Era lo que quería´, y ahí te das cuenta que sí”.La bombera contó que “tuvo muchos incendios complicados, pero el más difícil fue la explosión de gas en un edificio de Rosario”.La explosión en 2013 fue una tragedia ocurrida el martes 6 de agosto, cuando una fuga de gas natural provocó el estallido y posterior derrumbe total de un edificio del centro de la ciudad. En total, 22 personas perdieron la vida y 62 resultaron heridas.“Colaboramos con la búsqueda de las personas fallecidas para infórmale a sus familiares”, contó Teresa que fueron bomberos de apoyo.En tanto, relató que otra de las pruebas más difíciles que tuvo fue “cuando a la mamá de un compañero le agarró un paro cardiorrespiratorio y tuvimos que ir a asistirla. Ese día, fue la primera vez que realice RCP. Uno se prepara y se perfecciona, pero cuando le toca con una persona que le tiene un afecto, es difícil”.“Afortunadamente, la situación salió bien”, señaló.Teresa recordó el día que “asistimos en el accidente de los gendarmes, íbamos de apoyo y sin elementos, porque volvíamos de un cortejo fúnebre. Solamente con nuestras manos y conocimientos”.“Lamentablemente las personas fallecieron, pero nosotros no somos héroes y no depende de nosotros que las personas se salven o no. Somos personas comunes, que tratamos de ayudar y asistir en todo lo que podamos”, finalizó.