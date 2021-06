Ni Una Menos: “Creemos que hubo un cambio social, pero seguimos luchando”

El 3 de junio de 2015 se realizó la primera movilización, motorizada por el femicidio de Chiara Páez, aunque motivada por la gran cantidad de asesinatos de mujeres y casos de violencia de género.Integrantes de la Asamblea, dialogaron consobre la actividad que realizaran mañana y por qué motivos alzaran la voz.“Los reclamos tiene que ver con no solamente con las mujeres, sino también con el colectivo de travestis, trans y no binarie”, expresó a Elonce TV“Algunas leyes las hemos conquistados en las calles, creemos que hubo un cambio social profundo y nos acompañan con nuestros reclamos. Todavía pedimos el cupo laboral trans, la ley de emergencia de género que hace tiempo venimos luchando. También es muy necesaria la implementación de la ESI que hace 15 años que reglamentó”, dijo.Y agregó que “seguimos luchando con el Poder Ejecutivo y Judicial que no asignan presupuesto y no designan políticas que pongan a las víctimas de violencias en un lugar central y de urgencia social. En Argentina se asesina una mujer cada 18 horas y una transexual cada 36”.Además, la militante exigió la “aparición con vida de Tehuel”.Mañana realizaran un conservatorio a las 18 horas. El Link estará publicado en https://www.facebook.com/asambleaparticipativa