Piden "urgente" dadores de sangre para el hospital de niños San Roque

La Asociación Civil Sin Fines de Lucro “Arco Iris” realizó un pedido urgente de dadores de sangre para el hospital materno infantil “San Roque” de la ciudad de Paraná.En declaraciones a, Mirta Sutier, titular de la entidad, contó que el pedido surgió en la mañana de este miércoles, “nos avisaron que no hay unidades de sangre y si podíamos colaborar haciendo una campaña”.En este sentido, destacó que a pocas horas de iniciada la movida, “se acercaron algunos dadores. La ciudadanía es muy solidaria y para mañana ya hay anotados. Estamos muy agradecidos”. De todas maneras, la convocatoria sigue abierta ya que siempre es necesario que el banco de sangre esté abastecido.“Es importante en esta situación de pandemia en la que estamos, que los dadores se sigan acercando a los hospitales. En este momento se trata de una necesidad urgente del hospital San Roque, pero todos los nosocomios están atravesando por una situación muy difícil y la única forma de acompañar a los pacientes que lo necesitan es donar sangre”, remarcó Sutier y recordó que la baja de donantes de sangre se da a nivel mundial como consecuencia de la pandemia y el aislamiento de las personas.Tras ello, recordó que pueden ser donantes todas las personas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos y se sientan “bien de salud”.Finalmente, recordó que se dan turnos y no hay aglomeración de personas. “Se cuida mucho al donante y no hay que tener miedo”, puntualizó.