Largas filas y aglomeraciones frente al Registro de Conducir tras su reapertura

Debido a la caída que ha sufrido el Sistema Nacional de Emisión de Licencias, el Registro de Conducir no brindó atención durante lunes y martes y los turnos que se habían asignado para esos días fueron reprogramados. Este miércoles, con la reaperturade personas que aguardaban ser atendidas. Vecinos manifestaron aque había demors de hasta dos horas.“Tenía turno para hoy y estoy hace varias horas esperando, en un momento pensé en reprogramarlo, pero después accedí a quedarme”, dijo una mujer que aguardaba ser atendida, a“Sabía que se habían reprogramado turnos de días anteriores, pero nos habían dicho que los turnos de hoy se mantenían con el horario. Tengo que hacer la renovación de carnet y es algo que me toca todos los años”, dijo un hombre.En tanto, una mujer que estaba en la fila dijo que “me correspondía venir el lunes y lo había solicitado hace dos meses al turno, pero se había caído el sistema y me tocó hoy. Son cosas que pasan y hay que tener compresión y paciencia”.“Es un exceso estar esperando tanto para entregar un papel”, dijo un hombre.“Hay que tener empatía con los empleados municipales, tenía turno el lunes, pero se cayó el sistema y un trabajador trató durante tres horas solucionarlo, pero no pudo”, manifestó un hombre.Durante la mañana, trabajadores de las oficinas, dejaron de atender al público por un período de tiempo, al respecto una persona que estaba esperando dentro del Registro explicó: “Estábamos esperando desde temprano y de la nada se fueron todos los trabajadores. Nos habían dicho que había una asamblea, pero no sabemos bien que ocurre”.En tanto uno de los trabajadores, manifestó que “las personas están preocupadas porque hay falta de protocolo de higiene”.