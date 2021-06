Organizaciones sociales reclamaron asistencia para comedores

Integrantes del Movimiento Rebelión Popular se manifestaron este miércoles y cortaron calle Carbó en Paraná en reclamo de asistencia para los comedores comunitarios.“En Entre Ríos se nos adeudan ocho toneladas de mercadería para 20 merenderos que tenemos en la ciudad”, sostuvo Cesar Falconier a. Además, indicó que en los reclamos había personal de Paraná y Federal, “donde la situación es similar”.En este sentido, señaló que “nos recibieron las autoridades y nos indicaron que hay cosas que no son competencia de la repartición de Entre Ríos, sino que van a elevar el pedido a Buenos Aires, es algo que ya reclamamos el mes pasado y sostenemos que los recursos son insuficientes”.“Algunos merenderos fueron reconocidos por la Municipalidad y otros se sostienen gracias a la solidaridad de los vecinos”, detalló.Y sumó: “Si no tenemos una respuesta inmediata, vamos a volver a cortar y pediremos ayuda a los grandes supermercados. Los comedores están abarrotados, asisten a adultos mayores y niños”.Por su parte Daiana Linares, otra de las miembros del Movimiento Rebelión Popular, contó:“La comida no nos alcanza para los 20 merenderos, estamos luchando con la gente. Esperamos que haya una respuesta de parte de Nación y que se comprometan con lo que prometen”.