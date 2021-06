Por el Día del Bombero Voluntario hubo toque de sirenas en el cuartel de Paraná

Este 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. A partir de las 12 del mediodía, las sirenas sonaron desde el cuartel central de bomberos de Paraná para conmemorar el ]Día Nacional del Bombero Voluntario. La iniciativa, que duró un minuto se replicó en distintos puntos del país."Es una emoción trabajar para la comunidad y lograr comprar cosas para los cuarteles", valoró, uno de los referentes de Bomberos Voluntarios, Jorge Vallejos, a[{art:672703} Paraná | Última modificación: 02.06.2021 6:54 hs. por Virginia VargasHoy se celebra el Día Nacional del Bombero VoluntarioEste 2 de junio se celebra en todo el país el Día Nacional del Bombero Voluntario en honor a la fundación del primer cuerpo de bomberos voluntarios de La Boca. En el cuartel de Paraná hicieron sonar las sirenas y hab..."Tratamos de darle siempre una mano al vecino en muchas cosas, siempre estamos presente para la comunidad. Estuvimos en hechos muy importantes en Paraná, Rosario, en Jujuy, Catamarca, etc", sostuvo.Sobre la vocación de ser bombero, destacó que "es algo que te tiene que gustar, no es fácil, pero es un hermoso servicio".Por la tarde habrá una caravana por las calles de la ciudad, comenzará a las 16 y partirá del cuartel. Como todos los años, hay un recorrido previamente armado y piden a los paranaenses no asustarse con el sonido de las sirenas.