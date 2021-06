Ampliación de población objetivo: cómo modificar datos para la vacunación

Testimonios

El Ministerio de Salud amplió “la población objetivo” para vacunarse contra el coronavirus y ahora se contemplan como patologías de riesgo la obesidad en grado uno y el síndrome metabólico.Tras este anuncio, la coordinadora del operativo de vacunación en Escuela Hogar, Olga Castañeda, explicó aque las personas que en un primer momento se anotaron y no tenían factores de riesgo y ahora al ampliarse la población objetivo para vacunarse, forman parte de este grupo, “tienen que llamar al 0800 888 8228 y solicitar modificar los datos”.“Son líneas rotativas, pero tienen que insistir para que les puedan modificar eso que ya computaron con anterioridad”, detalló.En este sentido, explicó que “las personas con factores de riesgo deben venir el día del turno asignado con un certificado médico en el que conste la patología que presenta y además que el medico indique la vacuna”.Este miércoles en la Escuela Hogar estaba previsto inocular a unas 900 personas, con factores de riesgo.“La vacuna es la única solución y esperamos que pronto puedan incoular más personas”, dijo un hombre que aguardaba recibir la dosis.“Mi hija vino a inocularse, ella tiene problemas de peso”, detalló un hombre se encontraba en el establecimiento. Además detalló que "estoy esperando que me avisen cuando me toca".