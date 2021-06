Realizaron la apertura de sobres para la obra de recuperación de avenida Zanni

El intendente Adán Bahl realizó la apertura de sobres para la licitación de un tramo de la obra de recuperación de avenida Zanni. La obra tiene un valor de 770 millones de pesos y es financiada por el Gobierno de Entre Ríos."Se trata de una inversión muy importante que no solo con fondos municipales no se podría concretar y es una obra esperada por muchos paranaenses. Este sector fue uno de los primeros en la ciudad y actualmente pasan unos 12.000 por día y está prácticamente destruida", dijo Bahl aSegún detalló el presidente municipal, "este tramo no cuenta con desagües ni cordón cuneta ya que en un primer momento tenía la configuración de una ruta". Además, informó que se plantarán unos 400 árboles, realizará un ensanche de la calle y los caños centrales se correrán a la vereda."También se colocará luminaria led y un sistema de sincronización que hará que la circulación será más fluida. Se trata de una obra de gran escala y se complementara con el acceso de la calle Crisólogo Larralde que se licitaran obras prontamente", detalló el intendente.Bahl mencionó que la obra tiene un plazo de 18 meses y "se configura en tres tramos; uno es hasta calle Provincias Unidas; luego hasta avenida Jorge Newbery y finaliza en calle Balbín".Por su parte, la vicegobernadora Laura Stratta, destacó que "es uno de los compromisos que asumió el gobernador respecto a las obras prioritarias que plateó el intendente"."Se busca generar trabajo a través de la obra pública, generamos un circulo virtuoso para llevar bienestar y conectar Paraná con el área metropolitana", culminó.