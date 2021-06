En 48 horas “se incrementaron consultas e internaciones” en Hospital San Martín

Sociedad Se reportaron 19 fallecimientos asociados a coronavirus en la provincia

La Jefa de Enfermería de Terapia Intensiva del hospital San Martín, María Rodríguez, habló sobre la situación que se registra ante la segunda ola de contagios de coronavirus y dio cuenta de un importante aumento de la demanda tanto de consultas como de internaciones.el profesional expresó que “lamentablemente estamos con muchos casos graves que se están llevando varias vidas. Las camas están ocupadas, se hacen lugares, pero si seguimos así no va a ser suficiente. La gente va a tener que tomar conciencia porque hay muchas vidas jóvenes que se está llevando la pandemia”.“Se pierden vidas de entre los 25 y los 50 años. Pero también hay chicos de 15 y 20 años luchando por su vida”, señaló.Los últimos días “han sido de mucho trabajo y desesperantes. Ver a las familias perder a un ser querido y a los pacientes que entran y no salen, es deprimente. El profesional de salud se acostumbra y lo lleva adelante, pero vemos que no hay conciencia ni empatía sobre la misma vida de uno y hacia su prójimo”.Rodríguez remarcó que el personal de salud está “agotado”. “Ya veníamos cansado, tuvimos un respiro, pero de golpe se nos vino todo encima en pocas semanas. No alcanza el personal, por más que se habiliten camas no hay enfermeros ni médicos. Se da hasta donde se puede y damos más de lo que recibimos para que el paciente tenga lo que necesita”.“Veníamos de semanas con mucho trabajo, pero este lunes se incrementaron los casos. Durante el fin de semana la gente se relajó y el lunes había mucha gente en la posta respiratoria del hospital, eso se ve reflejado en las internaciones”.Sobre las terapias intensivas, la jefa de enfermería, resaltó que las patologías que se presentan “son muy graves con problemas respiratorios”.Además, remarcó la importancia de seguir cuidándose más allá de recibir la vacuna. “tenemos pacientes que habían recibido la dosis contra el coronavirus”.Al finalizar, destacó que el personal de salud “no baja los brazos y tenemos un equipo que arriesga su propia vida y le da todo el paciente. Vamos a seguir adelante pero pedimos conciencia”.