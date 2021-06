“Nos llena de esperanza para volver a la presencialidad”, dijo docente vacunada

Se llevó a cabo una importante jornada de vacunación a trabajadores de la educación en la capital entrerriana, este martes. Más de 2.400 mil docentes y no docentes, fueron inoculados en el Hospital de la Baxadasobre la experiencia.“La estábamos esperando hace rato y estamos más que felices. Todavía hay docentes que faltan vacunarse, porque somos muchos, pero estamos muy contentos. No vemos la hora de volver al aula”, expresó.En el momento en que recibió la primera dosis, la docente confesó que le “dio risa porque estaba contenta y ansiosa”. En tanto, destacó la “rapidez” con la que actuó la “organización del hospital”.En las escuelas “somos muy respetuosos con el virus y mantenemos el protocolo con mucha responsabilidad”, dijo y agregó que tantos los docentes como los directivos y los alumnos “estamos cansados de la modalidad virtual. No queremos que los chicos pierdan clases ni la educación”.Además, resaltó que “vemos que se está perdiendo el vínculo socio-afectivo con los alumnos. La relación que se establece en el aula no se puede dar a través de la virtualidad ni con la modalidad de burbuja. Entendemos las condiciones, pero ver al chico una vez al mes no es lo que quisiéramos”.En ese sentido, remarcó que la jornada de vacunación de este martes “nos llena de esperanza para volver a la presencialidad lo antes posible. La docencia se disfruta en el aula”.La docente se mostró preocupada “por las reuniones sociales donde no se respeta el distanciamiento y eso hace que aumenten los casos de coronavirus”. Sobre sus colegas, comentó que “hay opiniones encontradas con respecto a la presencialidad porque hay muchos que le tiene respeto al virus y no confían tanto en las medidas”.“Muchos docentes estamos desgastados. La bimodalidad nos estresa y parecen que hayan pasado 10 años”, finalizó. Elonce.com