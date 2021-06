Este miércoles, los usuarios del transporte público contarán con el servicio

El servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará con normalidad "en principio hasta el viernes", informó Sergio Groh, secretario gremial de UTA a Elonce. "Hasta el momento no definimos ninguna medida", comunicó.

Los colectivos circularán en horarios y frecuencia habitual en Paraná. También aquellos micros de media distancia que recorren los trayectos comprendidos entre Paraná y Viale o María Grande.



Este martes, se desarrolló una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre las partes intervinientes para intentar resolver el tema salarial. Según supo Elonce TV, no hubo acuerdo y la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 8 de junio.



Sergio Groh, había resaltado a este medio que "el aumento que estamos pidiendo ya fue acordado en el AMBA, pretendemos tener el mismo trato y que se nos valore de la misma manera. En el interior solicitamos un porcentaje de aumento del 42 por ciento, no una suma fija, porque no todas las escalas salariales son iguales en todos los lugares".



“Además hay mucha diferencia con los aportes nacionales para los sueldos con el interior del país en CABA reciben para 18.000 unidades unos quince mil millones de pesos, en cambio el interior cuenta con 13.000 unidades y reciba mil quinientos millones de pesos, hay una diferencia notoria”, reveló.