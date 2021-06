Horario corrido en Paraná: la opinión de los comerciantes

Paraná Comerciantes de Paraná acordaron con la comuna un nuevo horario de atención

Comerciantes de Paraná acordaron con la comuna un nuevo horario de atención que tendrá vigencia hasta el 31 de julio. El horario establecido es de corrido, de 9 a 18, y se aplicará de lunes a viernes de no mediar otras medidas de orden nacional o provincial; se habilitará el mismo horario para los sábados., recorrió locales del lado Este de Paraná y conoció la opinión de los comerciantes.“Para mí es muy buena la decisión. Nos beneficia en tiempo, gastos y organización de la vida. El trabajador, después del trabajo se puede dedicar a uno mismo”, expresó aun comerciante.Sobre la adaptación de los clientes, el hombre dijo que “es costumbre y si todos nos podemos de acuerdo podemos llevarlo a cabo. Creo que beneficiará a todos”.Por su parte, un señor que atendía un local de accesorios de vehículos, comentó que “en nuestro local no nos conviene el horario de corrido. Hay poco movimiento y poca demanda. Se vende lo justo para cubrir los gastos”.Un comerciante, señaló que “el horario de corrido no nos conviene porque la ciudad no está acostumbrada a ese ritmo”.Una mujer, agregó que “con el frio la gente no anda tarda, el horario de corrido sería bueno y los clientes se acostumbrarían. En verano capaz cuesta más este horario”.