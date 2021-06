Vacunación contra el covid: unas 2.000 reciben la primera dosis de Sputnik V

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 en Entre Ríos, avanza esta semana, con la inmunización a los distintos grupos de riesgo. En ese marco, este martes se desarrolló una jornada especial de vacunación sin turno en la Escuela Hogar a mayores de 60 años, y que, por alguna razón, no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.Las personas debieron asistir con el el DNI para confirmar los datos .observó largas filas de personas aguardando para recibir la vacuna contra el coronavirus. “Hay una gran cantidad de personas y en el establecimiento se trabaja en diferentes sectores. Una cola para los que asisten caminando y otra para los que vienen en auto, se los inocula desde el vehículo”, dijo el coordinador General de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores de la cartera sanitaria, Esteban Sartore, a este medio.En este sentido amplió: “. Este lunes en el hospital de la Baxada se aplicaron alrededor de 2.000 dosis y creemos que esta jornada será similar”. Además, informó que Entre Ríos superó las 360.000 dosis aplicadas contra el coronavirus.En cuanto a la continuidad del plan reactor de vacunación, dijo que “Seguimos con grupos de riesgo, trabajamos de acuerdo de edades. También se retomó la inoculación a docentes y no docentes en los tres niveles. Además, se sigue con residencias geriátricas, personas con discapacidad”, etc.