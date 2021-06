Covid: Quienes hayan recibido la vacuna no pueden ser donantes de plasma

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia, que funciona en el hospital San Martín de Paraná, informaron que 175 personas se acercaron a donar plasma y muchos de ellos lo hicieron más de una vez.De todas maneras, el número sigue siendo bajo si se lo compara con los del año pasado.En diálogo con, Lucrecia Echeverri, coordinadora del servicio de Hemoterapia de la provincia, dio cuenta que “los donantes de plasma han disminuido muchísimo. A raíz del fin de la ola anterior, todavía no estamos recibiendo la cantidad que teníamos el año pasado”.Por eso recordó que la convocatoria a las personas que hayan tenido covid y se hayan recuperado sigue abierta, pero aclaró que las mismas no deben estar vacunadas. “Por el momento no está permitido recibir a las personas que hayan recibido la vacuna por eso es importante hacerlo antes”, dijo.Para donar plasma, primero se debe hacer una medición de anticuerpos. Tienen que pasar 14 días del alta, y acercarse al Banco de Sangre, ingreso por Pascual Palma, para una entrevista y toma de muestra.“Esta semana tenemos solamente dos donantes, cuando el año pasado era de 15. La capacidad para recibir más gente la tenemos”, señaló Echeverri.Recordó que el tratamiento con plasma, “sigue siendo experimental pero bien indicado y en el momento preciso, los médicos deciden hacerlo esperando buenos resultados”.Paso seguido, manifestó que el aumento de casos, “nos dará una gran cantidad de gente recuperada y queremos que sepan que pueden ayudar a otros donando el plasma”.“A partir de los 18 años ya se puede donar, al igual que la sangre”, recordó Echeverri y puntualizó que “no hemos encontrado una relación directa entre la cantidad de anticuerpos y la forma en que se transitó la enfermedad, en síntomas leves hemos encontrado anticuerpos muy altos, lo importante es venir y hacer el intento para ver si el valor habilita para la donación”.Los interesados se deben presentar de 7 a 11 “en ayuno de lácteos para tomar una muestra y evaluar los anticuerpos, no se debe solicitar turno”. Por cualquier consulta se puede llamar al 0343- 4224882.Finalmente, Echeverri indicó que también bajó la cantidad de donantes de sangre y no se han recuperado los valores de donantes que había antes de la pandemia. “Las necesidades están cubiertas, pero tenemos que estar tranquilos y tener un stock” suficiente para cubrir la demanda.