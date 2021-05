Incendio en verdulería: le donarán mercadería e instan a una “cadena solidaria”

Se incendió una verdulería ubicada en avenida Don Bosco, en inmediaciones de su intersección con Mármol, este lunes por la mañana. El propietario es un hombre de 70 años, que desde hace varias décadas desarrolla dicha actividad en el lugar, perdió gran parte de la mercadería y los muebles y heladera sufrieron grandes daños, por lo que el señor “deberá empezar de nuevo”.Sin embargo, durante la tarde de este lunes, un colega del rubro, "ofreció su solidaridad" por lo que le había pasado. Brian, de la verdulería El Progreso se puso a disposición de Raúl, para “ayudarlo con lo que sea necesario”.“Ver la foto de que a esa verdulería no le quedó nada y saber lo sacrificado que es el trabajo, me impactó. Raúl, me conmovió mucho, a su edad no están fácil arrancar de nuevo como a una persona más joven”, expresó aV Brian.Desde el local decidieron ayudar a Raúl con “todo lo que esté a nuestro alcance, darle una mano para que pueda volver a arrancar”, dijo.Brian instó a empezar una "cadena solidaria". “Queremos que esta acción le llegue a otros colegas y a la gente en sí. No es necesario que le donen verduras y frutas, el hombre tiene que arrancar de nuevo y necesita todo tipo de ayuda”, finalizó.