Pasión y compromiso por el periodismo: Rubén Sarmiento cumplió 71 años

Video: Ruben Sarmiento, emblema del periodismo

A los 12 años Rubén “Pelito” Sarmiento descubrió que le gustaba el periodismo cuando pidió que le prestaran una máquina de escribir para jugar. Hoy con 71 años, sigue eligiendo la profesión por sobre todas las cosas.“Arranque en el Diario La Acción como periodista deportivo por un accidente: se enfermó el cornista que iba y yo me ofrecí, en un momento se rieron, pero después me preguntaron si de verdad me animaba. Ese día hice una crónica y al otro día me contrataron”, expresó a Elonce TV Rubén en el día de su cumpleaños.“En ese momento tenía 14 años, pero para la época era grande, porque como todo guirí de barrio, me hice en la calle”. Rubén asistía a la escuela Don Bosco y trabajaba de cadete en una rotisería.Rubén siempre se interesó por el periodismo. En su casa, compraban todos los días el diario “La Acción y yo lo leía entero”.El periodista, se destacó en LT 14, Clarín, Noticias Argentinas, Radio Universidad de Santa Fe, entre otros medios. “Soy periodista y lo seré hasta que me muera”.Recordó que el mejor momento que vivió en su profesión fue cuando el equipo de básquet de Entre Ríos salió subcampeón argentino. También rememoró los “oscuros” momentos de la dictadura militar en que sufrió “mucha censura y persecución”.“En estos momentos hay dos tipos de periodismo: el mediático porteño y el trabajo de los periodistas del interior del país”, dijo, y agregó que “la gente sigue mucho a estos periodistas, porque están cansados del material envasado que les venden de Buenos Aires y porque rescatan las vivencias de los lugares”.Al finalizar, el periodista señaló que “después de la pandemia, se va a caer el material de Buenos Aires y ustedes, los periodistas del interior, van a marcar la diferencia. Va haber un cambio, de aquí a cinco años”.