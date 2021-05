En el Día del Ecoturismo: senderos de los humedales, muestra de biodiversidad

Los recorridos parten desde Bajada Grande y se destaca el imponente paisaje ribereño con una rica forestación y fauna nativa, propio del paisaje lacustre.



Malena Romero es integrante de Cuidadores de la Casa Común.

"Cuidadores de la Casa Común"

¿Qué es el ecoturismo?



Si bien estapor la pandemia, sus integrantes destacan las características de la propuesta, supoEl, además de organizar estas caminatas con gente que se anota para realizarlas, se ocupa del mantenimiento del lugar, cortando el césped y limpiando la zona.En el día del Ecoturismo, puso relevancia en la incitiaiva, en diálogo con: "Se la suele confundir con turismo de aventura o intervención en la naturaleza, pero no es lo mismo. Lo que intenta dejar el ecoturismo es algo positivo en la comunidad. Estamos con la propuesta de senderos, que se está haciendo bastante conocida; han pasado miles de personas en los senderos, desde que comenzamos".Los senderos están al lado de un ecosistema natural, so solo bello, son que además tiene una importancia por la filtración, evitación de inundación, que es importante conocerlo para poder cuidarlo, dejando de contaminarlo", destacó.A veces las empresas de turismo, depredan no dejan nada a las comunidades y el objetivo de esta propuesta, es muy por el contrario", puso relevancia.Por el momento no se realizan los recorridos, por las restricciones nacionales.a través de la formación y la generación de oportunidades de trabajo digno en actividades vinculadas al cuidado de la Casa Común. Entre otras, producción de alimentos saludables, trabajo con la tierra, reciclado, promoción ambiental y generación de energías limpias.¿Qué es el ecoturismo?El ecoturismo, entendido como "El viaje responsable a zonas naturales que conserva el medio ambiente y mejora el bienestar de las poblaciones locales" (Sociedad Internacional de Ecoturismo, 1990) es una tendencia que busca compatibilizar la actividad turística con la ecología, se trata de una actividad ideal para desarrollar en los Parques Nacionales.Nace en Europa, proveniente del "turismo verde" que se desarrolló ampliamente en los años 80 en ese continente. Pero el ecoturismo que conocemos hoy en día lo creó Costa Rica, donde se dieron cuenta de la importancia que representa el turismo como salvaguarda de los atractivos turísticos naturales, teniendo como base la investigación.Más adelante la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza define que se entenderá por Ecoturismo a toda "Aquella modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o visitar áreas naturales con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza, así como cualquier manifestación cultural del presente y del pasado, que promueva la conservación, tiene bajo impacto de visitación y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales."Posteriormente la Organización Mundial del Turismo (OMT) en 2002 lo define como:Porque muchas veces suele confundirse a cualquier actividad turística desarrollada en la naturaleza con el ecoturismo, pero debemos resaltar que esta tipología turística busca proteger al medio natural y tiene mínimos impactos sobre él, mientras que