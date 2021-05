Carta abierta de las Escuelas de Danzas: “Pedimos el derecho básico de trabajar”

Carta abierta

Las academias de danza han sido muy afectadas por la pandemia. Por las nuevas restricciones que dispusieron las autoridades tuvieron que cerrar nuevamente sus puertas. En las últimas horas difundieron una carta abierta dirigida a los gobernantes, pidiéndole la apertura de las escuelas.“La situación es apremiante. Durante el 2020 tuvimos las academias cerradas cinco meses, después abrimos con un aforo muy reducido cumpliendo de manera estricta los protocolos”, expresó aCarla Tista, directora de danza.“Queremos remarcar que en los estudios de danza no hubo contagios, cumplimos con todos los requerimientos y nuevamente nos vemos afectados por el cierre de los lugares”, dijo, y agregó que “todos nosotros somos trabajadores más allá de que sea una disciplina ligada al arte”.“Estamos pidiendo un derecho básico, el derecho a trabajar de una manera super cuidada”, señaló.Por su parte, Lorena Bello indicó que “tenemos que sostener familias y es nuestro trabajo. Hay que veces que se vincula a la danza a algo no esencial y para nosotros lo es todo”. “Nos habituamos a todos los cambios, no tuvimos contagios, pero económicamente nos afecta muchísimo”.Sobre el nuevo cierre que decretaron las autoridades, Carla remarcó que “queremos saber cuál es la razón de esta decisión. No entendemos porque nos cierran las puertas otra vez si esta comprobado que la actividad física ayuda a la salud física y psicológica de las personas”.