Felipe cosechó batata de 4,2 kilos en su huerta: “es un fenómeno de la tierra”

Felipe Mildenberger, cosechó una batata colorada de más de cuatro kilos en la quinta de su casa, ubicada en Villa Urquiza.y agregó que “es la primera vez que cosecho una batata tan grande. Ya he cosechado de dos kilos y medio, pero esta ya es una guasada”, remarcó.Felipe, tiene 70 años y dijo que en su quinta, tiene “pocas herramientas. Además, agregó que también siembra verdura de hoja y calabazas, entre otras hortalizas. “Las calabazas de la quinta son más ricas y bien dulces. Tienen muy pocas semillas”, resaltó., explicó el jubilado y agregó que “lo que cosechamos, lo comemos nosotros, porque como son tan grandes, no se pueden vender. En ese lote,En referencia a cómo pensaba comer a la batata gigante de 4,2 kilos, Felipe indicó: “la dejo secar un poco y después me la comoSu nieta, Agustina, de 3 años de edad, lo acompaña en las tareas de la quinta cuando lo va a visitar. “A los nietos les encanta andar eny agregó que “ahora, que no tengo patrones que me manden, ni obligaciones, me levanto a las 9 para escaparle al frío y trabajar cuando no hace tanto frío”, dijo entre risas.Por otra parte, al referirse a su llamativa cosecha obtenida en su quinta, Felipe dijo que “y crece según cómo prende”, resumió Felipe Mildenberger. Elonce.com