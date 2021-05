Comercios a puertas abiertas: “Los locales no soportarían otro cierre”

En el primer día hábil luego de la finalización de las restricciones en los comercios, Elonce TV recorrió la peatonal San Martín y observó un mayor movimiento de personas. Tras el anuncio de las nuevas medidas que rigen en el Gran Paraná, los comercios deben funcionar en horario corrido hasta las 19:00 horas.“Para nosotros es muy importante contar con las puertas abiertas, trabajar con todos los protocolos. El comercio no soporta un cierre ni tampoco como se estuvo trabajando la semana pasada”, dijo la presidenta de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, Betiana Curiotti, aPor su parte, Marcelo Ruggeri, perteneciente a la Cámara de Comerciantes del Microcentro, manifestó que “la semana pasada afectaron varias cuestiones (a las ventas), como el paro de colectivos y que las personas sabían que no podía ingresar a los locales y muchos rubros necesitan que los clientes entren a los comercios. Ahora lo que nos beneficia es que las personas ya están cobrando”.En cuanto a las nuevas medidas de restricción que rigen en el Gran Paraná, señaló que “tratamos de tener un buen contacto con el municipio con la aplicación de protocolos y vamos a seguir solicitando que nos dejen trabajar con los comercios abiertos, aunque tengamos una restricción horaria, que la comprendemos con la realidad que estamos pasando”.Por otra parte, Curiotti, manifestó que “tuvimos una reunión muy fructífera con el municipio , nos comentaron sobre una línea de créditos y un plan de tiempo de espera para pagar tasas municipales”.En cuanto a la venta, dijo que “cuando se realizaban cumpleaños, alrededor de cada festejo se vendían unos 15 regalos y ahora eso no está. Hay medidas que nos afectan directamente. Es algo complejo para todos los rubros”, culminó.En tanto, una trabajadora del rubro de zapatería, destacó que “esperamos más movimiento, la semana pasada no hubo casi gente”.