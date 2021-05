Insisten en que no deben tirarse hojas y ramas en los contenedores de residuos

La recolección de las hojas o ramas la hace personal de Servicios Públicos, por lo general, dentro de las 72 horas posteriores a la comunicación con el Servicio de Atención al Vecino (147).



"Lamentablemente hoy están llegando a la planta de clasificación contenedores repletos de ramas, hojas, troncos, escombros o chatarras, lo que dificulta y perjudica el trabajo de selección que hacen los recuperadores de la Cooperativa Nueva Vida y rompe la maquinaria que se utiliza", reconoció el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone.



"Al llegar los residuos mezclados, los recuperadores no obtienen buena materia prima para reciclar", explicó el director de la Planta Municipal de Clasificación y Tratamiento de Residuos, Fabricio Gabás.



La cantidad de troncos, ramas, hojas, chatarras y escombros que se depositan dentro de los contenedores obliga a una separación y selección manual antes de ser procesados, porque los troncos, ramas gruesas o hierros dañan los mecanismos móviles de la maquinaria que se utiliza en la planta. Además las hojas en abundancia excesiva tapan y atoran el embudo, la zaranda y los rodillos de las cintas transportadoras.



"Los residuos de chatarras y podas no solo provocan roturas y desgaste en la maquinaria, sino que también obliga a la utilización de recursos humanos extra en la separación de residuos que no deberían llegar a la planta y que tienen previstos otros canales de recolección", agregó Gabás.



"Es importante destacar que la ciudadanía hará un gran aporte al sistema de gestión de residuos de la ciudad si no arroja estos residuos en el contenedor", concluyó Varrone.