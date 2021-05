Modalidad delivery y “para llevar” en gastronómicos: cómo influye en las ventas

Con las nuevas restricciones por la suba de casos de Covid-19, el sector gastronómico debe atender mediante el sistema de delivery y take Away., recorrió diferentes lugares de Paraná y conoció la opinión de los empleados.Una trabajadora de un local que venden empeanadas y pizzas, dijo a este medio que “la demanda se mantuvo, lo que cambió fue la modalidad. La gente comienza a realizar los pedidos a partir de las 19:30 horas. Casi todos son envíos, muy pocos vienen hasta el lugar a comprar”.En tanto otra comerciante comentó que “es difícil porque nos tenemos que adaptar a los nuevos horarios, pero la gente cumple con las restricciones. Hacemos todo lo posible para continuar, seguimos adelante porque es nuestra fuente de trabajo”.A la vez agregó que “las ventas han disminuido, más que nada durante los días semana. Creo que el horario influye en la merma y también la época del mes no ayuda”.Por último, la encargada de un bar manifestó que “la estamos pasando mal, porque las ventas bajaron muchísimo. No podemos recibir gente en el lugar y tuvimos que recurrir a nuestra propia cadetería”.La modalidad de delivery “no alcanza para solventar todos los gastos. El personal está trabajando de manera reducida. La gente al no poder trabajar tampoco tiene dinero como para darse un gusto”, finalizó.