Termina el paro: Colectivos circularán con normalidad desde este sábado

El servicio de transporte urbano de pasajeros funcionará con normalidad desde este sábado, ya que a la medianoche finaliza el paro de 48 horas que dispuso UTA.



Los colectivos circularán en horarios y frecuencia habitual en Paraná, mientras que también volverán a circular aquellos micros de media distancia que recorren los trayectos comprendidos entre Paraná y Viale o María Grande.



“El paro termina a las 00. Hay una nueva reunión el martes próximo”, aseguró a Elonce Sergio Groh, secretario gremial de UTA. Ese día habrá un encuentro en el Ministerio de Trabajo de Nación para intentar resolver el tema salarial. “Esperamos que los empresarios cambien su actitud y, de no ser así, veremos los pasos a seguir, queremos acordar el aumento y volver a prestar servicio”, expresó.



En este sentido, resaltó que “el aumento que estamos pidiendo ya fue acordado en el AMBA, pretendemos tener el mismo trato y que se nos valore de la misma manera. En el interior solicitamos un porcentaje de aumento del 42 por ciento, no una suma fija, porque no todas las escalas salariales son iguales en todos los lugares”. Elonce.com