Vecina reclama por nuevo contenedor, un árbol a punto de caer y un caño roto

Foto 1/2 Foto 2/2

Rosa vive en calle Pérez Colman al 40 de la ciudad de Paraná. Ante la falta de respuesta de parte de las autoridades, expresó ante Elonce TV los problemas que tiene en su cuadra.



“Desde hace tiempo venimos reclamando por un contenedor que está roto, hace mucho que le falta la tapa porque se la robaron y estaba quebrado. Antes de ayer pasaron los recolectores y tiraron el contenedor de golpe, por lo cual se rompió”, dijo la vecina.



Y agregó: “Mi marido junto con otro vecino lo ataron con alambres para que la basura no caiga al piso”, pero el arreglo no durará mucho y los residuos quedarán esparcidos en la calle.



“Hace varios meses que estamos reclamando, pero no me han dado respuestas”, puntualizó para dar cuenta que el contenedor está "desde hace mucho y siempre lo fuimos cuidando, pero ahora está muy destruido”.



También reclamó por el estado de un árbol “que se puede caer porque lo enganchó un camión y quedó inestable. Lo reclamé en febrero y espero una respuesta. Lo mismo ocurre con un caño roto en el frente de mi casa, por el cual estoy reclamando desde hace tres meses”.



Los otros contenedores del barrio tampoco están en buenas condiciones: “a uno lo quemaron y a otro lo arruinaron los mismos vecinos tirándole escombros”, indicó. Elonce.com