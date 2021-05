Dolor por la muerte de Sergio Varisco: la sentida despedida que hizo su hermano

Los restos del ex intendente de la capital entrerriana, Sergio Varisco, fueron velados ayer, en el Salón “Mariano Moreno” del edificio del Concejo Deliberante de Paraná. Gran cantidad de personas pasaron por la sede ubicada en la intersección de calles Corrientes y Andrés Pazos, para dar el respetuoso último adiós al dirigente radical, cuyos restos ya descansan en el Cementerio Municipal.Sergio Varisco, falleció este jueves a los 60 años de edad, mientras estaba internado en una clínica privada de Paraná, a raíz de unaTras la despedida con una importante cantidad de vecinos, familiares y allegados que concurrieron al ingreso del cementerio, algunos de sus parientes directos expresaron su tristeza por la irreparable pérdida producida por el fallecimiento del ex intendente.Uno de ellos, fue su hermano,“Se me hace difícil, muy difícil, despedir a mi hermano. Quiero, recordarlo de los tiempos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia. Quiero recordarlo de las primeras reuniones que hacíamos en un departamento chiquitito, yo recién casado esperando mi primera hija, y en un rincón nos juntamos con su grupo de amigos, a hablar de política, a estudiar el Radicalismo, a leer la contradicción fundamental, a planear algunas acciones para crecer dentro de nuestro partido”, afirmó el hermano del dos veces intendente de Paraná.“Quiero recordarlo cuando formaron ese conmovedor grupo de la JR que graciosamente llamaron Puré de Goma con sus amigos más cercanos. Quiero recordarlo cuando vivía preocupándolo a mi querido viejo porque no aparecía por casa y era porque estaba visitando todos los rincones de Paraná convirtiéndose en su principal militante. Quiero recordarlo como nos desvivíamos parando líos, proponiendo acuerdos, para que el viejo pudiera terminar gestiones históricas”, resaltó Humberto Varisco en el texto dado a conocer por las redes sociales.Asimismo, el hermano del fallecido ex intendente de Paraná, escribió: “quiero recordarlo feliz, contento, servicial, solidario, pero se me nublan los recuerdos porque me aparecen todas las cosas por las que injustamente tuvo que pasar, que le cambiaron el rostro, que le borraban la sonrisa.No voy a negar, que tengo el cuerpo y el alma cargado de bronca y resentimientos, que deseo que todos lo que ayudaron a querer destruirlo, algún día deberán pagar por lo que hicieron. Pero este no puede ser el motivo de mi triste despedida a Sergio, ya habrá tiempo y momentos para ello”, aclaró Humberto.“Hoy, simplemente quiero decir que lo voy a extrañar a horrores, que seguramente no habrá un día que no se me humedezca la vista por su recuerdo.También quiero expresar y en voz alta, sin petulancia alguna, que me siento orgulloso de llevar el apellido Varisco.Alguna vez leí hace tiempo, una frase que me quedó grabada en la memoria, y hoy me permito repetirla adecuándola al momento. “No elegí ser hermano de Sergio… sino que tuve el honor de que Sergio fuera mi hermano”, concluyó.